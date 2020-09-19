عروض وقطع نادرة.. أبرز المعلومات عن 3 متاحف تُفتتح قريبا

تستعد وزارة السياحة والآثار، لافتتاح متاحف كفر الشيخ، وشرم الشيخ، والحضارة المصرية بالفسطاط، إذ يعكف مرممي المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية للمتاحف الثلاثة، تمهيدا لافتتاحهم.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن متاحف كفر الشيخ، وشرم الشيخ، والحضارة المصرية بالفسطاط، المقرر افتتاحهم خلال الفترة المقبلة:



متحف كفر الشيخ:

- يعد متحف كفر الشيخ من المتاحف التي تنفذها وتمولها وزارة السياحة والآثار.



- يقام المتحف على مساحة 6670 مترا مربعا.



- يتكون المتحف من 3 قاعات عرض رئيسية، هي: القاعة الكبرى، والقاعة الصغرى، وقاعة العرض المكشوف.



- يضم المتحف قطعا أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى بكفر الشيخ.



- تم نقل 770 قطعة أثرية من متاحف منطقة المعبد، والمتحف المصري، ومتحف الإسماعيلية، والفن الإسلامي، ومتحف السويس، إليه.



- يقوم الآن أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي بوضع القطع الأثرية في فتارين العرض الموجودة بالقاعات المختلفة للمتحف.



- يدور سيناريو العرض المتحفي له حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.



- يبرز سيناريو العرض بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ.



- يسلط سيناريو العرض المتحفي الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفر الشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية.



- ويتضمن سيناريو العرض المتحفي أيضا بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثرى، حيث يضم التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.



- تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ، كما تم وضع وتجربة نظم الإضاءة والإنذار ضد الحريق، والمراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع من الداخل والخارج، ومنطقة الخدمات، واللوحات التعريفية والإرشادية، والخرائط التوضيحية للموقع ومسار الزيارة بالمتحف.



- من بين أهم القطع التي ستعرض: تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفلا في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الآلهة سخمت، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26، من منطقة تل الفراعين.



- تم وضع مسار للزيارة خاص بذوى الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.



متحف شرم الشيخ:

- يهدف متحف شرم الشيخ إلى الترويج للسياحة الثقافية في مصر وجذب وتشجيع السائحين على زيارة الأماكن التاريخية.



- وصل إجمالي عدد القطع التي استقبلها المتحف حتى الآن إلى 6062 قطعة.



- آخر القطع الأثرية التي استقبلها المتحف قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للإله "ايروس" وهو يصطاد الغزلان، من المقرر أن تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للإله "بس" من الطين غير مكتمل الحرق، وسوف يتم وضعه في قاعة "الإنسان والحياة البرية".



- كما يضم المتحف عددا من القطع التي تم اكتشافها حديثا ببعض المواقع الأثرية، لعرضها لأول مرة، بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.



- تم الانتهاء من جميع الأعمال بالممر الحتحورى والملكي، وأوشكت على الانتهاء في القاعات الأخرى، وجارٍ العمل على على إنهاء أعمال الجرافيك وبطاقات الشرح.



- المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم عرض التراث السيناوى، والحُلى الخاص بأسرة محمد على.



متحف الحضارة المصرية بالفسطاط:

- يقع متحف الحضارة المصرية بالقرب من حصن بابليون، ويطل على عين الصيرة، في قلب مدينة الفسطاط التاريخية، بمنطقة مصر القديمة في محافظة القاهرة.



- تم وضع حجر الأساس الخاص بالمتحف في عام 2002، ليكون واحدا من أهم متاحف العالم.



- وفى عام 2017، تم افتتاح قاعة العرض المؤقت، المقامة على مساحة 1000 متر مربع.



- تم تدعيم سيناريو العرض المتحفي بعدد من القطع التي ترجع إلى العصر الإسلامي والقبطي والعصر اليوناني الروماني.



- يحتوى المتحف على تماثيل للملوك أمنمحات الثالث على هيئة أبو الهول، وتحتمس الثالث جالسا، وتمثال للإله نيلوس من العصر اليوناني الروماني



- - يضم المتحف 50 مشكاة من العصر الإسلامى، ومشربية وبعض الشبابيك الجصية المطعمة بالزجاج الملون، والتي تم نقلها من القلعة.



- استقبل متحف الحضارة المصرية بالفسطاط من متحف الفن الإسلامي الإبريق والقسط الخاص بالأمير طقطق، وبعض الأواني المصنوعة من الخرف ذو البريق المعدني نادرة الصنع.



- واستقبل المتحف من المتحف القبطي شرقية ملونة، وعصا لبطريارق، وأحد الأناجيع الفريدة.