أرقام نارية مهدت طريق الأهلي لحسم لقب الدوري 42 مبكرًا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:20 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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حسم النادي الأهلي تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه بعد خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام نظيره أسوان بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 28 من البطولة.

خسارة الزمالك أمام أسوان اليوم، جمدت رصيده عند 55 نقطة في المركز الثاني، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بعد انسحابه من قمة الدور الأول أي أن رصيده الفعلي 52 نقطة، وأصبح أقصي رصيد يمكن الوصول إليه 70 نقطة، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 72 نقطة ليتوج رسميا باللقب المحلي.
تعرف على أرقام الأهلي في الدوري الممتاز هذا الموسم:

خاض الأهلي 27 مباراة بالدوري الممتاز حتي الآن، حقق الفوز في 23 مباراة وهو أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات بالبطولة هذا الموسم، بينما خسر مباراة وحيدة وهو أقل أندية الدوري تعرضا للهزيمة، بينما تعادل في 3 مباريات.

سجل لاعبو النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز 63 هدفا وهو صاحب الهجوم الأقوى بالبطولة، كما أنه صاحب الدفاع الأقوى ايضا حيث استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، كما أن الفريق صاحب أكبر فارق أهداف بالدوري برصيد 55 هدفا.

جمع النادي الأهلي حتي الآن 72 نقطة من أصل 81 نقطة مستحقة للفريق بالبطولة المحلية، حيث فقد 9 نقاط، من هزيمة وحيدة و3 تعادلات.

وتعد هذه البطولة الثانية للسويسري رينيه فايلر مع الأهلي، بعد تتويجه بكأس السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم 20 سبتمبر 2019.

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