تحت القيادة الأولى لكارتيرون.. التعاون السعودي يسقط أمام بيرسيبوليس بدوري أبطال آسيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
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حقق بيرسيبوليس فوزًا غاليًا على حساب التعاون السعودي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وسجل هدف بيرسيبوليس الوحيد لاعبه العراقي بشار رسن في الدقيقة 49 من ضربة جزاء.

وكانت هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في غضون ثلاثة أيام، حيث كان بيرسيبوليس حقق الفوز 1-0 يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز الشارقة الإماراتي على الدحيل القطري 4-2 على ذات الملعب.

وتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 لكل من التعاون والدحيل، و4 للشارقة.

غلف الحذر معظم دقائق الشوط الأول الذي شهد ندرة بالفرص بين الفريقين كان أبرزها تسديدة لاعب بيرسيبوليس سياماك نيماتي التي جاءت فوق العارضة (12)، رد عليه مهاجم التعاون بأخرى مماثلة أبعدها الحارس حمد لاك إلى ركلة ركنية (19).

وظلت الألعاب منحصرة في منتصف الميدان طوال دقائق الشوط حتى كسر عيسى الكسير حاجز الصمت في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر لمرمى فريق التعاون لتأتي بعدها صافرة النهاية.

بحث بيرسيبوليس عن التقدم مبكراً منذ بداية الشوط الثاني وكان له ما أراد عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء نفذها العراقي بشار رسن بنجاح على يسار الحارس (49).

وبسط الفريق الإيراني سيطرته على مجريات اللعب وسط محاولات خجولة للتعاون الذي أنقذ حارسه كاسيو أنجوس هدفاً محققاً بالتصدي لتسديدة بشار رسن التي تابعت طريقها نحو المرمى لكنها ارتدت من القائم الأيمن إلى ركلة ركنية (71).

ولم تأت الدقائق المتبقية بجديد على مستوى النتيجة ليعلن الحكم صافرة النهاية بفوز لبيرسيبوليس خطف به المركز الأول في المجموعة.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي التعاون مع الشارقة، وبيرسيبوليس مع الدحيل.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على بيرسيبوليس 2-0 والتعاون على الشارقة 1-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز التعاون على الدحيل 2-0 وتعادل الشارقة مع بيرسيبوليس 2-2، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الشارقة 2-1 وبيرسيبوليس على التعاون 1-0.

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