عمرو أديب عن خسارة الزمالك: "أهدى الدوري للأهلي"

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة الزمالك من أسوان ببطولة الدوري المصري، قائلا: "القدر له مواعيد، يكون مذيع زملكاوي على الهواء، وناديه يخسر ويهدي الأهلي بطولة الدوري".

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "موقف تراجيدي.. الزمالك بيقول للأهلي لا تلعب بكرة ولا حاجة، ويلف الدوري لفة هدايا ويهديه للأهلي"، مشيرا إلى أن الأهلي يفوز بالدوري للمرة الـ 42.

وأضاف، "هناخد تريقة من الأهلاوية للصبح، لما بتبقا كتير بتفقد معناها.. أدي الله وأدي حكمته، وحظي أني موجود النهاردة.. ألف مبروك".

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يواصل مسئولو النادي الزمالك رحلة البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة القادمة، خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء مؤخرًا، ورحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

وأكدت صحيفة "البطولة" المغربية أن النادي الزمالك تواصل خلال الساعات الماضية، مع المدرب المغربي الحسين عموتة لتولي قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفًا للفرنسي كارتيرون، نظرًا لسيرته الذاتية الجيدة وخبراته الكبيرة بالكرة العربية والإفريقية بحكم تجاربه التدريبية السابقة مع الفتح الرباطي والوداد والسد القطري.

وأشارت الصحيفة المغربية أن إدارة النادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أجرت اتصالات بـ"عموتة" لعرض عليه تدريب الفريق الأبيض في المرحلة المقبلة، لكن المدرب المغربي أعتذر عن قبول المهمة بسبب ارتباطه في الوقت الحالي بقيادة منتخب المغرب للمحليين.

ويعد الحسين عموتة من المدربين المميزين سبق وتولي قيادة فريق الفتح الرباطي المغربي من 2008 وحتي 2011، وتوج معه بكأس الكونفيدرالية وكأس المغرب، كما حصل مع الوداد على لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي عام 2017 وكذلك لقب الدوري المغربي، وفاز ايضا بلقب الدوري القطري مع فريق السد.

الجدير بالذكر أن النادي الزمالك، أعلن مساء الثلاثاء الماضي، فسخ التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، بناءًا على رغبة المدرب الذي طلب سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والرحيل عن تدريب الفريق، ووقع مؤخرا عقدا مع نادي التعاون السعودي لمدة موسمين.

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