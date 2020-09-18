أحمد زاهر وابنته ليلى يكشفان سبب عودتها لعالم الفن وكواليس العمل

Advertisements

كشف الفنان أحمد زاهر عن سر عودة ابنته ليلى لعالم التمثيل مرة أخرى وذلك عقب أخذه لقرار عدم تمثيلها قبل التخرج ويرجع السبب في ذلك الفنان ياسر جلال والذي أصر على مشاركة ليلى أحمد زاهر معه في مسلسل "الفتوة".



وسرد أحمد زاهر هذه القصة أثناء مداخلة هاتفية عبر برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي قائلا: " لقيته بيقولي عايز ليلى معايا وهتبقا بنتي ارجوك".



وقالت ليلى أحمد زاهر معبرة عن سعادتها بيوم عرض الفيلم عليها: " كان أحلى يوم في حياتي"، وتابعت متحدثة عن مشهد لها مع أحمد صلاح حسني حيث قام بشدها بقوة وعبرت عن خوفها من هذا المشهد قائله: "قولتله أنا مش قدك لو نفخت فيا هطير".







