الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - أسوان 1 × 0 الزمالك الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:03 م محمد مرعي Advertisements Advertisements حقق أسوان فوزًا مفاجئًا على الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري. أخبار تهمك عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك منذ حوالي 7 ساعات عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين منذ حوالي 9 ساعات شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة منذ حوالي 7 ساعات عاجل - الأهلي يُتوج بطلًا للدوري بعد خسارة الزمالك أمام أسوان منذ ثلث ساعة عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية منذ أقل من ساعتين الزمالك يحدد موعد الإعلان عن المدرب الجديد منذ أقل من ساعة قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون منذ حوالي 4 ساعات مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو) منذ ساعتين فايلر يحسم مصيره مع الأهلي منذ حوالي 5 ساعات أسطورة الأرجنتين تقترب من قيادة الزمالك منذ أقل من ساعتين زيدان يتلقي بشري سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد منذ 18 دقيقة كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة منذ أقل من ساعة مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي منذ حوالي 5 ساعات بقيادة الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى منذ ساعة و 18 دقيقة البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه منذ حوالي 23 ساعة تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية منذ 18 دقيقة