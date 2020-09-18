تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يقترب النادي الأهلي من التعاقد مع المدافع المغربي بدر بانون، قلب دفاع فريق الرجاء البيضاوي المغربي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير مغربية قد أدت أن إدارة الأهلي توصلت لاتفق مع اللاعب، بشأن الانتقال للموسم المقبل، حيث سيدفع الأهلي للرجاء مبلغ 2 مليون دولار.

كما أكدت، أن الأهلي سيضم اللاعب بعقد لمدة 3 سنوات، نظير 3 ملايين دولار، بواقع مليون دولا في الموسم الواحد، ليكون من أغلى اللاعبين راتبًا في القلعة الحمراء.

وسيصبح بانون بذلك أغلى مدافع في الفريق، حيث سيتساوى بالتونسي علي معلول الظهير الأيسر، الذي يتقاضى نفس المبلغ.

وسيؤجل الأهلي الإعلان الرسمي عن الصفقة لما بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستنتهي يوم 6 نوفمبر المقبل.

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صفقة الأهلي بدر بانون الرجاء الأهلي

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