لأول مرة..أحمد زاهر يكشف تعرضه لإصابة في "البرنس"

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ذكر الفنان أحمد زاهر كواليس أحد مشاهده في مسلسل "البرنس" والذي قام فيه بكسر الزجاج مما جعله يتعرض لإصابة بيده.


وقال أحمد زاهر، أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي أنه اندمج في الدور، وكان المقرر إيقاف التصوير ولكنتراجع محمد سامي عن إيقاف التصوير بسبب استمرار أحمد زاهر في تجسيد المشهد.

وعبرت ليلى أحمد زاهر عن فخرها بوالدها بسبب دوره في مسلسل "البرنس قائله: " فخورة بيه جدا وهو قدوتي في التمثيل مكنتش متخيلة انه يوصل لكده".

وتحدث أحمد زاهر عن مشهد ترك ابنة محمد رمضان في أحد الشوارع والذي تصدر التريند وقت عرضه بشهر رمضان قائلا أنه بكى بسبب هذا المشهد عند رؤيته وتحدث مع محمد سامي قائلا له: "ليه كده قولتلك بلاش".

و بكت ليلى أحمد زاهر عند رؤيتها هذا المشهد مرة أخرى في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي قائلة أنها انهارت بالبكاء عند رؤية هذا المشهد.

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