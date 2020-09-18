الثلاثاء.. أشرف عبدالباقي ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

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يحل الفنان أشرف عبدالباقي ضيف إسعاد يونس الثلاثاء المقبل في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة " ، المذاع علي قناة dmc.





ومن المتوقع أن يتحدث أشرف عبدالباقي عن نجاح مسرحية "صباحية مباركة " ، وأعماله الفترة المقبلة.



يشار أن آخر أعمال أشرف عبدالباقي، مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.



المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

