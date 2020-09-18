"أجدع وأخلص صديق وبينا كيميا".. أحمد زاهر يصف علاقته بمحمد سامي

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تحدث الفنان أحمد زاهر عن دوره في مسلسل "البرنس" قائلا: "الدور صعب جدا ويبان سهل لأنه صريح بني آدم عادي فيه كم شر متعملش قبل كده مستحيل تلاقي دور فيه كل الشر ده".



وأضاف أحمد زاهر أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "معكم" لمنى الشاذلي متحدثا عن محمد سامي قائلا: "محمد سامي بيشوف فيا كل حاجة شايف إني ممكن أعمل أي حاجة وإنه لو إداني أي دور هعرف أعمله".



وأضاف أحمد زاهر واصفا علاقته بمحمد سامي قائلا أن بينهم كيميا رهيبة متابعا حدثه عن محمد سامي: "أخلص وأجدع صديق"، وأنه يفهمه بدون أن يتحدث.



