وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما تردد عن تأجيل العام الدراسي المقبل، مؤكًدا أن الدراسة في موعدها 17 أكتوبر.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة أنه لا يجب أن نشكو من مصدر الشائعة؛ ولكن يجب أن نشكو من الذي يقرأ ويصدق الشائعة، مشيرًا إلى أن تأجيل الدراسة قرارا يجب أن يكون من الدولة المصرية.

وتابع وزير التربية والتعليم: "لا تلتفت للشائعة طالما لم يصدر تصريح رسمي من الدولة المصرية ".

وفي وقت سابق، أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 20202021، حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتي الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.


على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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