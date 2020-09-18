التصريح بدفن شاب إثر سقوطه من قطار بالعياط

مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إختباء (4 عناصر شديدة الخطورة بقرية العقال القبلى دائرة مركز البدارى بأسيوط – لإثنين منهم معلومات جنائية ).



- عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى وصول القوات بالقرب من مكان إختبائهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف.



وأسفر التعامل عن مصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية إثر إصابتهم بأعيرة نارية وإصابة أحدهم بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ووفاته فى وقت لاحق متأثرًا بإصابته.. عُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية و5 خزن - 120 طلقة من ذات العيار - 2 دانة - تليسكوب قناصة).



بتمشيط المنطقة محل التعامل عُثر على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (10 فرد محلى - مسدس وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بالتصريح بدفن شاب ١٨ عام إثر سقوطه من أحد القطارات بالعياط.تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من أحد القطارات، بقرية الماتنيا، بمركز العياط، جنوب المحافظة.انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العياط، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط "رحيم. ع. ج"، يبلغ من العمر 18 عاما مقيم بمحافظة سوهاج.وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوفى منذ قليل متأثرا بإصابته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.لقى ٤ عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى أسيوط.