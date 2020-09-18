بهذه الطريقة.. لطيفة تروج لألبوم "أقوي واحدة "

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

روجت المطربة التونسية لطيفة لالبومها الجديد بعنوان "أقوي واحدة".

حيث شاركت جمهورها بصورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وعلقت قائله :"ياللي عمري ما شوفت زيك في الحياة ، اسمعوا اغنيات البوم "أقوي واحدة " ، علي قناتي علي اليوتيوب".


ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أهمها "من أجمل البوماتك ربنا يوفقك يا نجمة".

والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت مؤخراً أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.

أخبار تهمك

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

منذ ثلث ساعة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

عمرو أديب عن خسارة الزمالك: "أهدى الدوري للأهلي"

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و نصف

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك أمام أسوان

منذ 11 دقائق

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ ساعتين

نجم الأهلي ينتقد صفحة النادي على تويتر

منذ 42 دقيقة

بقيادة الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 30 دقيقة

زيدان يتلقي بشري سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

11:01 م

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

10:01 م

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟