"الصحة": "القيادة السياسية مش هتسمح لحد يخبي وفيات كورونا"

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوزارة هي المنظومة الوحيدة تعمل بكامل طاقتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لإثبات جهوزيتها للشعب المصري في مواجهة أي سيناريو مهما كان سيئًا.



وأضاف "حسني"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أن هناك نوعين من المسحات حول العالم، أولها عمل مسحة لكل السكان على غرار ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية ذات الإمكانيات المادية العالية، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم تطبق النوع الآخر للمسحات، وهي إجراء المسحات للمصابين.



وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة: "مفيش مصلحة لحد إنه يخبي أرقام الإصابة، ولو في نية إننا نخبي كنا نخبي أرقام الوفيات، والقيادة السياسية والضمير العلمي المصري وضمير الأطباء المصريين مش هيسمحوا بكده، ومصر زيها زي أي دولة في العالم توفر الرعاية الصحية للحالات المتوسطة وتجري المسحات لهم".



وأشار، إلى أن الخدمة الصحية المقدمة للمصريين بأزمة فيروس كورونا، أثبتت أن مصر دولة عظيمة، مشددًا على أن الأرقام المعلنة بخصوص أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا حقيقية.