بمشاركة كريم حافظ.. ملطية سبور يتعادل مع غوزتبه فى الدوري التركي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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تعادل نادي يني ملطية سبور المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ إيجابيا أمام نظيره فريق غوزتيبه بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وشارك لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ فى المباراة كاملة والتي جمعت بين الفريقين على ملعب مالاتيا ييني الدولي بمدينة مالاتيا.

يذكر أن نادي ملطية سبور قد تعرض لهزيمة ثقيلة فى الجولة الأولي من بطولة الدوري التركي الممتاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

وكان كريم حافظ قد انضم لصفوف نادي ملطية سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف نظيره نادي وادي دجلة.

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