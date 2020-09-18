مصطفى بكري يحذر من غلق شركة الحديد والصلب بحلوان

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حذر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب من غلق شركة الحديد والصلب بحلوان، قائلا إن ذلك الأمر يؤدي إلى حدوث أزمة كبرى في صناعة الحديد.



وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن هناك خلاف حاد بين وزارة قطاع الأعمال، وإدارة الشركة، بسبب اتجاه الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بفصل نشاط الشركة، وتقسيمها إلى شركتين، بتوجيهات من وزارة قطاع الأعمال، الذي دعا أمس لانعقاد جمعية عمومية للبت فى القرار.



وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حددت انعقاد الجمعية العموية للتصويت على اقتراح التقسيم، 12 أكتوبر المقبل، موضحا أن مقترح التقسيم المقدم، رفضته مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، وقالت مصادر: إن فصل المناجم، هو عبارة عن منح سهم مجاني للمناجم، مقابل كل سهم من أسهم الشركة الحالية.



وكشف بكري أن بيان مجلس الإدارة قال: إن موضوع الاتفاقية هو تطوير المناجم المملوكة للشركة، وتحسين جودة الخام لاستخدامه في نشاط الشركة.



واستطرد الإعلامي مصطفى بكري أن من المعروف أن نشاط المناجم والمحاجر، بدونه الشركة ستصبح بدون خامات أو أنه ستتحكم فيه الشركة المزمع إنشاؤها، ومن الواضح أن موقف مجلس إدارة شركة الحديد والصلب ومبرراته لرفض مقترح التقسيم، لم يلقى استحسان عند الوزير هشام توفيق خاصة في ظل محاولة الوزارة للبحث عن فرص لنجاة الشركة من التصفية واستمرار عملها.



وأشار مصطفى بكري إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة، سيتم تعديل مجلس إدارة الشركة الحالية، كما سيتم الدعوة خلال أيام لعقد جمعية عمومية للشركة، للنظر في فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، رغم رفض مجلس الإدارة، والتي سيكون لها القرار النهائي.



وأوضح أن هناك توجه بوقف العمل في مصنع التبين، على أن يستمر النشاط في الشركة المستقلة المزمع تأسيسها بعد فصل المناجم، وعليه لا يتم إعلان تصفية الحديد والصلب.



وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الشركة بسبب زيادة خسائر المصانع، وصعوبات توريد الخامات، على الرغم من تمكنها من التوصل لاتفاق لتسوية مديونيات تاريخية مقابل التنازل عن أراضي لوزارتي البترول والكهرباء.



وكشف بكري أن خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي ارتفعت بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018، كما تراجعت الإيرادات بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب تقارير رسيمة.



