توقيع الكشف الطبي على 417 مرشحا لمجلس النواب بالدقهلية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، توقيع الكشف الطبي علي⁩ 7 مرشحين اليوم لانتخابات مجلس النواب، ⁦ ليصبح اجمالى المتقدمين للكشف 417 في اليوم الثامن.

وطالبت صحة الدقهلية المرشحين المحتملين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث لأنهم ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع، مؤكدا علي أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة تتم بسهولة ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد اليوم.

وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الرعاية الاساسية أجرى زيارة تفقدية للمستشفي الدولي (العام الجديد)، والمعمل الإقليمي المشترك وذلك للاطمئنان على تجهيز أماكن الفحوصات الطبية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم كامل الخدمات الطبية لكافة المرشحين والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التعامل معهم.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على حسن الاستقبال والمعاملة لكافة الأعضاء.

الجدير بالذكر أن الكشف الطبي للمرشحين مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وذلك بالمستشفيات الآتية: مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى دكرنس المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفي ميت غمر المركزي، هذا بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة للكشف وعمل تحليل المخدرات والمسكرات.

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