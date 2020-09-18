كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة





يسعي رونالد كومان المدير الفنى الهولندي الجديد لفريق برشلونة الإسباني فى تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم خاصة بعد النتائج الاخيرة السيئة للفريق الكتالوني والخروج العام الماضي من دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بخسارة كبري أمام بايرن ميونخ الألماني بثمان أهداف مقابل هدفين.





وأعطي رونالد كومان المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني الضوء الأخضر والموافقة على رحيل لاعب الفريق رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعدم الحاجة لخدماته.





وكان أكثر من لاعب خرج من حسابات كومان، أبرزهم الراحلين أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وأيضًا لويس سواريز الذي اقترب من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





ويستعد برشلونة لبدء مبارياته ببطولة الدوري الإسباني الليجا بعدما لم يظهر فى الجولة الأولى بجانب ريال مدريد.



