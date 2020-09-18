خيال يدعو أندية ومراكز الشباب السويس للمشاركه في الدورة الدوليه للميني فوتبول

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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دعي محمد خيال، رئيس منطقة السويس للميني فوتبول، أندية السويس ومراكز الشباب للمشاركة في الدورة الدوليه والتي تقام ببورسعيد في الفترة من 27 حتي29 من الشهر الحالي، وذلك قبل بداية دوري المناطق الذي يبدأ 20 من أكتوبر القادم.

وقد صرح المحاسب محمد يوسف نخله امين صندوق منطقة السويس للميني فوتبول أن تسديد الدوره الدوليه والفرق المشاركه بدوري المناطق يسدد علي حساب الاتحاد المصري للميني فوتبول من خلال منطقة السويس.

مضيفا انها فرصة ذهبيه لأندية السويس ومراكز الشباب للعب مباشرة بالدوري الممتاز الذي يبدأ يوم 22نوفمبر القادم من خلال تصفيات دوري المناطق الذي يستمر بدايه من 20اكتوبر ويستمر لمدة شهر بملاعب السويس من دور واحد بخروج المغلوب هذا الموسم استثنائي بعيدا عن اللائحه الداخليه للعبة الميني فوتبول والمنتشرة في 124دولة حول العالم ومن المنتظر بطل الدوري الممتاز سيشارك في البطوله العربيه المقامه بتونس .

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