عائلة أحمد زاهر تحكي قصة دخولهم "التيك توك"

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تحدث الفنان أحمد زاهر عن كيفيفة قضائه حياته في ظل فيروس كورونا المستجد حيث قامو بناته بإقناعه بعمل "تيك توك" قائلا: "زنو عليا أوي والله".



وتعجبت منى الشاذلي من رؤيتها لليلى أحمد زاهر قائله: "العيال بتكبر كنت مسمياها بؤلة".



ومزح أحمد زاهر مع ابنته متحدثا عن قصة دخوله في الموقع الترفيهي "تيك توك" قائلا: "عملتولي تيك توك من ورايا وقالولي تعال اعمل معانا تيك توك هي وملك"، وتابع قائلا: أن والدتهم قامت أيضا بعمل تيك توك"،"ليه اقلد زمايلي في مشاهدهم وبحب الشيخ مبروك جدا بعشقه، بيموتني من الضحك من كتر حبي فيه عملت ده





وتحدثت ليلى أحمد زاهر عن غصبها لوالدتها على دخول موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك" قائله: "لبستها روب وحطتتلها فيلتر وقولتلها لازم تعملي تيك توك".





