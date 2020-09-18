بعد خسارة الزمالك.. تعليق غريب من هالة صدقي!!

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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علقت الفنانة هاله صدقي، على طلبات زوجها المحامي سامح سامى، الذي حدث بينهم أزمات عديده خلال الفترة الماضية.


وكتب هالة صدقى قائلة "تزايد عدد الطلبات وسيلغي الطلب اللي من غير دمغة وعلى ما أفرز كل الطلبات دى هكون ميت واعتقد ان الورثه هما اللي هيتجوزوا 🤣🤣🤣🤣🤣بحبكم بجد"



أثارت هاله صدقي وزجها الجدل بعد المشاكل وصلت إلى المحاكم، وتحدثت عن أزمتها الأسرية لأول مرة الفترة الماضية، مؤكدة أنها صمتت خمس سنوات تقريبا، ولم تكن تريد نشر أي شيء يتعلق بحياتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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