محمد موسى عن تصريحات أردوغان وصهره: "اتنين حرامية" (فيديو)

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قال الإعلامي محمد موسى، إن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي، أنجين أوزكوتش، هاجم وزير الخزانة والمالية وصهر رئيس الجمهورية، بيرات البيراق، قائلًا إن الأخير بات يستخف بعقول الشعب التركي لدى حديثه عن النمو الاقتصادي.



وعرض موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" اليوم الجمعة، مقطع فيديو لأوزكوتش، قال فيه "لقد انخفضت السياحة وفسدت الزراعة وانقطع الإنتاج ولكن مازال صهر أردوغان يسرد القصص الخيالية على الشعب، ولكن لا أحد يصدق تلك الحكايات، فقط رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، هو من يصدقها".



واختتم موسى قائلا: "طبعًا لازم يصدقها مهو اتنين حرامية مع بعض ولازم يصدقوا كذب بعض".



وكان موسى قد عرض وثائق تكشف فضيحة جديدة من جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان راعي الإرهاب الأول بالشرق الأوسط.



وأضاف موسى أن أردوغان الذي يحتضن فلول جماعة الإخوان الإرهابية كرم أكاديمي تركي متورط في تأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.



وأكدت الوثائق أن الطبيب التركي"هاكان بارلاكبينار" المنتمي لتنظيمم القاعدة الإرهابي تسلم جائزة رفيعة من وزير الدفاع خلوصي أكار خلال حفل أقيم بالقصر الرئاسي في العام 2015.



الطبيب «هاكان بارلاكبينار» كبير الأطباء في مركز تورغوت أوزال الطبي، الذي تديره الدولة ويتبع جامعة إينونو بمقاطعة ملاطية الجنوبية الشرقية، اعتُقل في 22 يناير 2010 بتهمة الانتماء لجماعة «تهشييجلار» التركية التابعة لتنظيم القاعدة.



وعلى الرغم من كفاية الأدلة بتورط هذا الطبيب الإرهابي في التنظيم الإرهابي مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وسجلات الكمبيوتر، إلا أن أردوغان استضافه في القصر الرئاسي التركي في 14 ديسمبر 2015.



وأوضحت الوثائق أنه تم تكريمه بجائزة في حفل أقيم نيابة عن مجلس البحوث التركي، وتم تسليمه الجائزة شخصيًا من قبل وزير الدفاع الحالي خلوصي اكار، الذي كان رئيس الأركان العامة في ذلك الوقت.