بقيادة الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:01 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من إتمام صفقة مدوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل النادي الأهلي، في مفاوضات جادة بالفعل مع أيوب الكعبي مهاجم نادي نهضة بركان المغربي السابق والعائد من تجربة قصيرة في الدوري الصيني، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تلقت ترشيحات من جانب وكيل اللاعب بالتعاقد معه، حيث تم عرضه على السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي رحب بإمكانياته.

وتلقى اللاعب عدد من العروض مؤخرًا، حيث يرغب بيراميدز سبورت في الحصول على توقيعه، فيما حصل اللاعب على بعض العروض من الدوري التركي والفرنسي، إلا أنه لم يحسم الأمر بصورة نهائية بشأن خطوته المستقبلية".

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محمود الخطيب صفقة الأهلي الاهلي أيوب الكعبي

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