ننشر أماكن الغلق الجزئي لطريق الواحات لمدة 7 أيام

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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر مدير الإدارة، أنه في إطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسي 1500 مم من مأخذ المنيب حتى رافع المياه الكيلو 20 طريق الواحات والمتعارض مع مشروع نفق السيارات الجاري تنفيذه بتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات.



ونوهت الإدارة أنه سوف يتم إجراء غلق جزئى (استقطاع حارة مروريه فقط بجوار رصيف ) لطريق الواحات قبل تقاطعه مع طريق الفيوم بما يقرب من 150 متر في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب الرئيسي 1500 مم وذلك لمده 7 ايام ابتداء من الساعه 12 صباح غد السبت الموافق 19 9 2020 وحتى الساعه 11 مساء يوم الجمعه الموافق 25 9 2020 على انغ تكون الأعمال بجوار الرصيف فقط وعلى مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.



وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافه المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر الخدمات المروريه بمساعدة قائدي المركبات وتفادي حدوث اي تكدسات مرورية.