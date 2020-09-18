مواطن يستغيث: "رصيدنا في مكتب بريد الشرانية بسوهاج يتناقص ولا نعلم السبب" (فيديو)

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تقدم المواطن سعد رجب من محافظة سوهاج، برسالة استغاثة بسبب تناقص رصيده الذي وضعه في أحد مكاتب البريد بالمحافظة.



وقال "رجب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، إنه لديه حساب توفير في مكتب بريد جزيرة الشرانية بمركز المراغة في سوهاج، ويوجد به رصيد يقدر بـ17 ألف جنيه، ولكنه تفاجئ بأن رصيده يتناقص حتى بلغ 3153 جنيه.



وأضاف سعد رجب أن هذه الواقعة تكررت مع أكثر من شخص وليس معه فقط، مؤكدا أن أهالي الجزيرة حين يتوجهون لمكتب البريد الشرانية يشكون من نقص أرصدتهم أيضا.



من جانبه، ناشد الإعلامي محمد موسى، الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، للتدخل السريع ومتابعة شكوى المواطنين بجزيرة الشرانية التابعة لمركز مغاغة بمحافظة سوهاج.



آخر تطورات فيروس كورونا





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و5715 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

