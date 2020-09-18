نجم بايرن ميونخ يتلقى ضربة قوية من وكيله السابق

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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تقدم تشيزاري كوتشارسكي الوكيل السابق للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بشكوى ضد مهاجم بايرن ميونخ يطالبه فيها بتعويض مالي قيمته 39 مليون زلوتي بولندي «ما يعادل 9 مليون يورو»، حسبما أفادت مجلة «دير شبيجل».

وأكد وكيل اللاعبين كوتشارسكي أن روبرت ليفاندوفسكي قام بتحويل أموال من شركته «RL Management» واستخدمها لأغراض شخصية.

ووفقا للمجلة، فقد وصف مهاجم الفريق البافاري تلك الدعوى بـ «غير المبررة» واتهم وكيله السابق بمحاولة ابتزازه.

وتؤكد «دير شبيجل» أن هناك مبالغ تقدر بملايين تم تحويلها لحساب ليفاندوفسكي في بولندا، ومن المحتمل أن يكون هذا الأمر تم من وراء ظهر سلطات الضرائب الألمانية.

وفي عام 2007 ، حذر مستشار ضريبي كلا من اللاعب وزوجته آنا من احتمالية مواجهتهما «صعوبات كبيرة» في حال إخفائهما لأية معلومات عن الضرائب الألمانية.

وأشارت الدعوى الضائية إلى تحصل زوجة اللاعب على مبلغ 2.5 مليون يورو من شركة «RL Management» في عام 2015 وبعد ذلك تم تحويل هذا المبلع لحساب ليفاندوفسكي في بولندا.

في الموسم الماضي شارك ليفاندوفسكي في 47 مباراة بحيث سجل 55 هدفًا، ما بين دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا والدوري الألماني والسوبر الألماني.

النجم البولندي صاحب الـ 32 عامًا فاز مع بايرن ميونخ بالثلاثية التاريخية، ففاز بالدوري الألماني الدرجة الأولى وكأس ألمانيا وأخيرًا بدوري أبطال أوروبا.

ويقابل فريق بايرن ميونخ نظيره شالكة في الجولة الأولى من الموسم الجديد بالدوري الألماني الدرجة الأولى، وتقام المباراة على ملعب «آليانز ستاديوم»، ويعد الفريق البافاري بطل الدوري الألماني لثمان مواسم متتالية.

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بايرن ميونخ الدوري الالماني الجوله الاولى

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