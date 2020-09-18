محافظ الشرقية: المعدل اليومي لطلبات التصالح بلغ 2500 طلب



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أن المعدل اليومي لطلبات التصالح في اليوم كان 700 طلبًا، لكننا الآن وصلنا إلى ما يتراوح بين 2300 و2500 طلب في اليوم الواحد".



وتابع: "لدينا 73 ألف شخص تقدموا بطلبات التصالح ويمثلون 45% تقريبًا من حجم المخالفات، ونعمل على توعية الناس في القرى والعزب بالقانون، واستعننا بالمجتمع المدني في هذا الأمر".



وأردف، أنه جرى رفع التخفيض من 20% إلى 35% من قيمة التصالح، إلى جانب الـ25% للدفع النقدي، مشيرًا إلى أن المتر في بعض المناطق يقدر بنحو 600 أو 700 جنيه حسب المدينة والمنطقة وطول الشارع، وإذا جرى الدفع المبلغ نقدًا فإنه سيصل إلى 300 جنيه للمتر.



وأوضح، أن أسعار الوقت الحالي عادلة جدًا، وبخاصة مع تطبيق التخفيضات، متوقعًا أن ينتهز المواطنون لإيجاد حلول لدفع قيمة التصالح مثل الحصول على قرض من البنك أو الحصول على "سلفة" من جهة العمل، او الحصول على قرض من البنك الزراعي.



وواصل: "متوسط المسطح يبلغ ما بين 80 إلى 100 متر، أي أن المواطن سيسدد 5000 جنيه خلال 3 سنوات، وأنا أعتقد ان هذا المبلغ مناسب للغاية".



في وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الإقبال في المحافظة على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء جيد، مشيرًا إلى أن قرار دفع الحد الأدنى على التصالح في القرى أدى إلى زيادة عدد الطلبات بشكل يومي.