مصطفى بكري: فرج عامر تعرض لأزمة قلبية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الإعلامى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن أسباب اعتذار النائب فرج عامر عن الترشح للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة، ستكون حامية؛ لاسيما أن آلاف المرشحين يتدفقون للتقدم بأوراق ترشحهم.

وأوضح "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الجمعة أن المهندس فرج عامر لن يترشح للانتخابات البرلمانية القادمة؛ بسبب تعرضه لأزمة قلبية خلال الأسبوع الماضي.

ونفى ما تردد أن الدكتور  على عبد العال رئيس مجلس النواب المنقضي، سيترشح على قائمة أسوان، باسم حزب حماة وطن، لافتا إلى أن حزب مستقبل وطن رشح 5 نواب من أصل 36 على قائمة الجيزة.


وفي قت سابق، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، عن تنظيم الانتخابات البرلمانية في مصر يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون المصري.


وأوضح إبراهيم أن باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب سيفتح يوم 17 من سبتمبر الجاري.

وأضاف أن الاقتراع في انتخابات مجلس النواب المصري في الخارج سيتم أيام الاربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 اكتوبر المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين في الخارج "للمشاركة بفعالية في انتخابات مجلس النواب، إيمانا بدورهم في بناء وطنهم"، مؤكدا أن الهيئة "ستبذل كل جهد ممكن بالتعاون مع الأجهزة المعينة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".

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