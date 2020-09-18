الإمارات ترسل مساعدات غذائية لليمن بنحو 37 طن

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
Advertisements

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 37 طناً من المساعدات الغذائية على النازحين في الساحل الغربي اليمني، وأهالي الشحر في حضرموت.

 

فقد واصلت دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني في إطار رسالتها الإنسانية؛ للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان. وعبر «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي تم تقديم 16 طناً من المواد الإغاثية ل1200 أسرة بمخيم العليلي بمدينة الخوخة الساحلية في محافظة الحديدة ضمن المرحلة الثانية للعام 2020.

 

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دوري كل 21 يوماً منذ أربع سنوات.

 

من جهة أخرى، واصلت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت؛ وذلك في إطار جهودها؛ الرامية إلى رفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة؛ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

 

فقد وزع فريق «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي 500 سلة غذائية تزن 21 طناً و400 كيلوجرام من المساعدات الغذائية، استفاد منها 2500 فرد من الأسر غير القادرة بمنطقتي تبالة وزغفة بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت.

 

وأعرب الأهالي عقب تسلمهم المواد الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً؛ لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت ( 31.910) من السلال الغذائية تزن 2483 طناً و328 كيلوجراماً، استفاد منها 150 ألفاً و550 فرداً من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 7 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 7 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فيريرا يحسم مصيره من تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. وائل غنيم يفضح قطر: عرضوا عليا ١٠٠ ألف دولار لهذا السبب

منذ ساعة و 22 دقيقة

راموس يحدد أهداف ريال مدريد في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

منذ أقل من ساعة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

06:02 م

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

07:32 م

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟