الأعلى للشئون الإسلامية: جماعة الإخوان لم تفتتح مسجدًا واحد أثناء حكمها لمصر (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:11 م
شيماء حسن
Advertisements
قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المساجد التي تم افتتحها اليوم والجمعة الماضية شهدت أحدث عمارة إسلامية وأعادت لنا الطراز المملوكي والفاطمي.

وأضاف "هندي" خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الجمعة، أنه تم إعادة إعمار المنطقة الخديوية والفاطمية والعديد من المساجد في مختلف محافظات الجمهورية.

وتابع في تعليقه على الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان حول قيام الدولة المصرية بهدم المساجد: "جماعة الإخوان الإرهابية لم يفتتحوا مسجدا واحدا أثناء توليهم الحكم، واعتدوا على الأئمة في المساجد ومنعوهم من صعود المنابر، واستخدموا المساجد لأغراض سياسية".


وفي سياق متصل قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة حذرت من استخدام المساجد في الترويج للانتخابات، خاصة أن الجماعات المتطرفة كانت تستخدم الدين ستارا للوصول إلى الحكم.

وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الوزارة اتخذت الإجراءات الرادعة لصيانة المساجد وحفظها من مثل هذه الممارسات، وخولت وكلاء الوزارة في المحافظات المختلفة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع هذا الأمر.

وأشار، إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محتار جمعة سيفتتح غدًا 72 مسجدًا في جمهورية مصر العربية، منهم مسجد في تنزانيا من خلال وفد من قبل وزارة الأوقاف، وهذا أبلغ رد على من الشرذمة التي تتحدث بأن مصر تهدم المساجد.

ضوابط عودة صلاة الجنازات

هذا، ويعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بمديري المديريات بشأن عودة صلاة الجنازة على أن يبدأ التنفيذ من الاثنين 21 سبتمبر.

وحددت الوزارة 9 ضوابط محدثة هي:

1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وعدم السماح بذلك.

2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

3- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

4- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

6- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.

7- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد ( خارج المسجد نهائيًا ) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

8- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.

9- أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.

وتؤكد الوزارة أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.

وكلفت جميع المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بالمساجد الكبرى التي بها ساحات أو صحن مكشوف في موعد أقصاه السبت المقبل المقبل للإعلان عنها على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.

وشددت وزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة صلاة الجنازة قبل اعتماد المساجد المعدة لذلك من رئيس القطاع الديني، وسوف تعلن الوزارة الأسبوع المقبل الأماكن المحددة المسموح بصلاة الجنازة بها في كل مديرية فور إعداد كل مديرية لخططها في ذلك.

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

فيريرا يحسم مصيره من تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. وائل غنيم يفضح قطر: عرضوا عليا ١٠٠ ألف دولار لهذا السبب

منذ ساعة و 23 دقيقة

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يحدد أهداف ريال مدريد في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 21 ساعة

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

منذ أقل من ساعة

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

06:02 م

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

07:32 م

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟