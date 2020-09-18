الأعلى للشئون الإسلامية: جماعة الإخوان لم تفتتح مسجدًا واحد أثناء حكمها لمصر (فيديو)







وفي سياق متصل قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة حذرت من استخدام المساجد في الترويج للانتخابات، خاصة أن الجماعات المتطرفة كانت تستخدم الدين ستارا للوصول إلى الحكم.



وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الوزارة اتخذت الإجراءات الرادعة لصيانة المساجد وحفظها من مثل هذه الممارسات، وخولت وكلاء الوزارة في المحافظات المختلفة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع هذا الأمر.



وأشار، إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محتار جمعة سيفتتح غدًا 72 مسجدًا في جمهورية مصر العربية، منهم مسجد في تنزانيا من خلال وفد من قبل وزارة الأوقاف، وهذا أبلغ رد على من الشرذمة التي تتحدث بأن مصر تهدم المساجد.



ضوابط عودة صلاة الجنازات



هذا، ويعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بمديري المديريات بشأن عودة صلاة الجنازة على أن يبدأ التنفيذ من الاثنين 21 سبتمبر.



وحددت الوزارة 9 ضوابط محدثة هي:



1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وعدم السماح بذلك.



2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.



3- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.



4- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.



5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.



6- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.



7- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد ( خارج المسجد نهائيًا ) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.



8- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.



9- أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.



وتؤكد الوزارة أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.



وكلفت جميع المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بالمساجد الكبرى التي بها ساحات أو صحن مكشوف في موعد أقصاه السبت المقبل المقبل للإعلان عنها على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.



وشددت وزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة صلاة الجنازة قبل اعتماد المساجد المعدة لذلك من رئيس القطاع الديني، وسوف تعلن الوزارة الأسبوع المقبل الأماكن المحددة المسموح بصلاة الجنازة بها في كل مديرية فور إعداد كل مديرية لخططها في ذلك.

قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المساجد التي تم افتتحها اليوم والجمعة الماضية شهدت أحدث عمارة إسلامية وأعادت لنا الطراز المملوكي والفاطمي.وأضاف "هندي" خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الجمعة، أنه تم إعادة إعمار المنطقة الخديوية والفاطمية والعديد من المساجد في مختلف محافظات الجمهورية.وتابع في تعليقه على الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان حول قيام الدولة المصرية بهدم المساجد: "جماعة الإخوان الإرهابية لم يفتتحوا مسجدا واحدا أثناء توليهم الحكم، واعتدوا على الأئمة في المساجد ومنعوهم من صعود المنابر، واستخدموا المساجد لأغراض سياسية".