إدارة الألومنيوم تؤازر لاعبيها قبل مواجهة طهطا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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قام مجلس إدارة نادي الألومنيوم، برئاسة المهندس محمود سالم، بحضور التدريب الخاص بفريق الكرة بالنادي، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الفريق أمام نظيره فريق طهطا، في أولى جولات الفريق بعد قرار استئناف مباريات القسم الثاني، والمقرر إقامتها في الثالثة من مساء الأحد المقبل على ملعب ستاد الالومنيوم.

كما تواجد بالمران المهندس رأفت الفولي نائب الرئيس، والمشرف على النشاط، وصلاح صالح، مدير النادي، والمشرف على الكرة، وصبري فراج مدير النادي السابق، على زيارة معسكر الفريق المغلق بالنادي قبيل استئناف مباريات الدوري ومؤازرته قبل مباراته أمام نادي طهطا يوم الأحد المقبل.

واجتمع مجلس إدارة النادي باللاعبين والجهاز الفني، وحرص رئيس النادي على الشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة طهطا ، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني على قيادة اللاعبين لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة وتحقيق حلم الصعود للممتاز.

وأكد سالم في اجتماعه باللاعبين أن مجلس إدارة النادي ومعه جماهير الألومنيوم العظيمة مستمرين في مؤازرة الفريق وبكل قوة حتى تحقيق الصعود للممتاز .

يذكر ان فريق نادي الألومنيوم، يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.

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