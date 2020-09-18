أزمة في برشلونة بسبب الصفقة الجديدة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أندلعت أزمة جديدة داخل صفوف فريق برشلونة، بشأن  استمرار لاعب الفريق الجديد بيدري جونزاليس، والذي انضم للفريق هذا الصيف، قادمًا من لاس بالماس.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أند تعاقد برشلونة مع بيدري في الصيف الماضي، تضمن بند اتفق عليه مسؤولي البرسا مع نظرائهم في لاس بالماس، ينص على أنه إذا لم يشارك بيدري مع برشلونة في أي مباراة رسمية، سواء محليًا أو قاريًا، فيحق للاس بالماس استعادته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بالإضافة إلى أنه في حالة عدم استعادة اللاعب وفقًا للبند المتفق عليه سلفًا، سيتعين على برشلونة دفع 8 ملايين يورو إضافية لقيمة الصفقة، ليصبح الإجمالي 13 مليون يورو.

وطلبت ادارة برشلونة من اللاعب اختيار رقم قميصه مع برشلونة B، وبالتالي في حالة عدم مشاركته مع الفريق الأول، سيكون البلوجرانا مطالب بدفع الرقم المتفق عليه، وعلي الرغم من إشادة الهولندي رونالد كومان مدرب البرسا، بالمستويات التي قدمها اللاعب في المباريات التحضيرية، إلا أن مسؤولي برشلونة لهم رأي آخر.

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برشلونة وكومان برشلونة الدوري الإسباني

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