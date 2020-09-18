طبيب "ليسكي": صاحب الفرخة لم يفكر في تكلفة العملية وعرضت عليه حلول أخرى

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قال الدكتور محمد أحمد، الطبيب البيطري المعالج للفرخة "ليسكي"، إنه عرض على صاحب الفرخة عدة حلول قبل إجراء العملية كتركيب جبيرة خارجية، ولكنه رفض وأصر على إجراء العملية.



وأشار "أحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يجري عملية بهذا الشكل من قبل، حيث تجرى مثل تلك العمليات لحيوانات نادرة، منوها بأن الفرخة وقعت من على سطوح العمارة حيث كانت في وضع البيض وهى فترة حرجة تعاني فيها الدواجن من نقص كالسيوم، وهو ما يجعلها تصاب بهاشة عظام.



ولفت إلى أن صاحب الفرخة وهو رجل أجنبي لم يفكر في تكلفة العملية، وكل ما كان يهمه هو الحفاظ على سلامة الفرخة، معلقا: "كان على قلبه زي العسل".



في سياق اخر، رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، دعوى الرفق بالحيوان" لوقف قتل قطط وكلاب الشوارع.



وأقام الدعوى مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.



واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.



وذكرت الدعوى أنّ المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

