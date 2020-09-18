وفاة الشاب المصاب إثر سقوطه من القطار بالعياط

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لفظ الشاب الذي سقط من أحد القطارات، بمركز العياط، أنفاسه، داخل مستشفى القصر العيني متأثرًا بإصابته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من أحد القطارات، بقرية الماتنيا، بمركز العياط، جنوب المحافظة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العياط، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط "رحيم. ع. ج"، يبلغ من العمر 18 عاما مقيم بمحافظة سوهاج.

وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوفى منذ قليل متأثرا بإصابته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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