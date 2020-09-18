طريقة تقديم تظلم الحذف من التموين ورابط موقع دعم مصر للتموين

المقدمة للمواطنين في مصر إلكترونيًا، خدمة تظلم الحذف من التموين، والذي أثار جدلًا واسعًا بينهم، ما دفع وزير التموين السيد الدكتور على المصيلحي، لفتح باب التقدم بتظلم لإعادة البطاقات المحذوفة إلى التموين مرة أخرى.









طريقة تقديم تظلم الحذف من التموين





عقب توجيه وزير التموين للمواطنين في مصر، بضرورة التقدم بطلب تظلم للحذف من التموين، لإعادة النظر مرة أخرى من جانب الوزارة، تجاه هذا الحذف، بدأ الكثير منهم في التساؤل بشأن؛ طريقة تقديم تظلم الحذف من التموين، وتحديث بطاقة التموين من رابط موقع دعم مصر الرسمي، وذلك حتى يتمكنون من أحقيتهم في الحصول على السلع التموينية مرة أخرى.









خطوات إعادة المحذوفين من بطاقات التموين





إذا كنت قد تعرضت لحذف بطاقة التموين الخاصة بك من النظام، يجب عليك تتبع الخطوات التالية لإعادة بطاقة التموين، والاستفادة من السلع التموينية مرة أخرى، وذلك كما يلي:





قم أولًا بزيارة مكتب التموين، التابع له بطاقتك التموينية، واستعلم عن أسباب حذف بطاقة التموين.





إذا علمت سبب حذف بطاقتك التموينية، يجب عليك أن تحضر المستندات، التي تمكنك من إعادة تسجيل بطاقة التموين الخاصة بك مرة أخرى.





في حالة إثبات تضررك بدون وجه حق، وحذف بطاقتك التموينية عشوائيًا، فإنها تتم إعادتها للاستفادة بالسلع التموينية مرة أخرى خلال 21 يومًا، عقب إعلان أسماء المحذوفين من بطاقات التموين.

مستندات إعادة تفعيل بطاقة التموين





تتعدد أسباب حذف بطاقات التموين، ولهذا السبب تختلف الأوراق المطلوبة من كل متضرر وفقًا لسبب الحذف، وذلك بالكيفية التالية:





إذا تم الحذف لأسباب متعلقة بالمعاش الحكومي، أو الراتب الحكومي المرتفع؛ يجب عليك أن تحضر بيانًا من جهة عملك بمفردات راتبك والتي تثبت خطأ المبلغ المذكور في أسباب حذف بطاقة التموين، أو تحضر برنت تأمينات اجتماعية في حالة المعاش، لإثبات صحة معاشك الحقيقي، مع صورة من بطاقتك التموينية التي تم حذفها ليتم إعادة تفعيلها مرة أخرى.





إذا تم الحذف لأسباب تتعلق بامتلاكك سيارة فارهة، أو أكثر من سيارة توحي بأن لك دخلًا مرتفعًا، يجب عليك إحضار أوراق السيارة كاملة، شاملة وثيقة رسمية من المرور، تفيد بنوع السيارة التي تمتلكها بالإضافة إلى عدم امتلاكك لسيارات أخرى، مع صورة من بطاقتك التموينية التي تم حذفها ليتم إعادة تفعيلها مرة أخرى.





إذا تم الحذف لأسباب تتعلق بارتفاع استهلاكك من الكهرباء، يجب عليك إحضار عددًا متتابعًا من فواتير الكهرباء، التي تثبت عدم امتلاكك لأجهزة كهربائية متعددة، أو حتى تكييفات داخل المنزل، مع صورة من بطاقتك التموينية التي تم حذفها ليتم إعادة تفعيلها مرة أخرى.





إذا تم الحذف لأسباب تتعلق بارتفاع استهلاكك للهاتف المحمول، فيجب عليك إحضار ما يثبت بقيمة فاتورتك الشهرية للاتصالات، من شركة الاتصالات التابع لها، مع صورة من بطاقتك التموينية التي تم حذفها ليتم إعادة تفعيلها مرة أخرى.





إذا تم الحذف لأسباب تتعلق بحيازتك لأملاك وأراضٍ زراعية، يجب عليك إحضار وثيقة رسمية من المديرية الزراعية التابع لها عنوانك، تفيد بعدم امتلاكك أي شيء من هذا القبيل، مع صورة من بطاقتك التموينية التي تم حذفها ليتم إعادة تفعيلها مرة أخرى.

إذا تم الحذف لأسباب تتعلق بحضور أبنائك بمدارس مرتفعة المصاريف الدراسية، يجب عليك إحخضار وثائق رسمية تؤكد عدم تواجدهم بمثل تلك المدارس، وتوضح المصروفات الدراسية الحقيقية لهم، مع صورة من بطاقتك التموينية التي تم حذفها ليتم إعادة تفعيلها مرة أخرى.





إذا تم الحذف لأسباب تتعلق بتسديدك لجمارك باهظة، فيجب عليك إحضار ما يثبت بأنك لم تسدد أية جمارك، أو إحضار وثيقة رسمية بالمبالغ الحقيقية التي دفعتها بها، مع صورة من بطاقتك التموينية التي تم حذفها ليتم إعادة تفعيلها مرة أخرى.



