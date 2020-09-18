عاجل..أول تعليق برلماني على قضية أحمد حسن وزينب

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تدخل مجلس النواب، في قضية أحمد حسن وزينب وذلك من من خلال مطالبتهم بتطبيق القوانين الموضوعة ضد استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيس بوك" وموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدث النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، قائلا: إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نص على عقوبات لجرائم استغلال الأطفال سواء كان بالاتجار أو الاستغلال الجنسى حيث نصت المادة (291) منه على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.



وأضاف النائب علاء عابد إن القانون نص على أن يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر احمد وزينب أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ ساعتين و 25 دقيقة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. وائل غنيم يفضح قطر: عرضوا عليا ١٠٠ ألف دولار لهذا السبب

منذ ساعة و 25 دقيقة

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

منذ أقل من ساعة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

راموس يحدد أهداف ريال مدريد في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"برلماني" يتقدم بمقترح قانون بشأن تغليظ عقوبة خطف الاطفال

'اقتراحات النواب' توافق على تغليظ عقوبة سرقة مهمات وأدوات المرافق

ماذا ينتظرهم بعد قرار النائب العام؟.. القصة الكاملة لواقعة طفلة "أحمد حسن وزينب"

أيمن عطا الله يوضح عقوبة عمالة الأطفال

"بيزنس".. خبراء يكشفون الدوافع الحقيقية لظاهرة "أحمد وزينب"

غضب برلماني تحت القبة.. ما القرارات التي اتخذها مجلس النواب عقب وفاة الطفلة جنة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

06:02 م

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

07:32 م

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟