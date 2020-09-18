تعرف على موعد برنامج الاعلامية لميس الحديدي

كشف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عشية امس الخميس الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر من العام الجارى 2020 عن التعاقد مع الاعلامية الكبيرة لميس الحديدى.





واضافت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ان الاعلامية لميس الحديدى سوف تقدم عبر قناة اون تى فى برنامج يطلق علية اسم “كلمة أخيرة مع لميس الحديدى “.





واشارت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ان برنامج الاعلامية لميس الحديدى “كلمة أخيرة مع لميس الحديدى” سوف ينطلق فى شهر اكتوبر المقبل.





وسوف تعود الاعلامية لميس الحديدى الى شاشة القنوات المصرية بعد غياب دام لمدة عامين.



