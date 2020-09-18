هكذا أستعاد أحمد خالد صالح ذكري وفاة والده

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أستعاد الفنان أحمد خالد صالح نجل الراحل خالد صالح ، ذكري وفاة والده .

حيث نشر أحمد خالد فيديو لوالده يتضمن مجموعة صور له ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام .

وعلق علي الفيديو قائلاً :"معمولة بكمية حب وموهبة ومجهود جبار ، رحمة الله عليك وعلي أحبابنا أجمعين يا والدي".

 يشار أن الفنان الكبير خالد صالح رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 2014، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، ولا سيما أنه قدم أعمال فنية تظل خالدة في وجدان المشاهد في العالم العربي بصفة عامة.

والجدير بالذكر إن آخر الفنان أحمد خالد صالح شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة" وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة.

أخبار تهمك

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. وائل غنيم يفضح قطر: عرضوا عليا ١٠٠ ألف دولار لهذا السبب

منذ ساعة و 25 دقيقة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

راموس يحدد أهداف ريال مدريد في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 21 ساعة

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

06:02 م

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

07:32 م

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟