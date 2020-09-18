نجلة الشاعر محمد حمزة: عملت مع ممثلين محترفين.. وحصلت على جائزة في أول تجربة.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الفنانة دعاء حمزة، نجلة الشاعر محمد حمزة، إنها وشقيقتها يعملون في مجال السينما والمسرح بينما شقيقها لديه "ملكة" الشعر مثل والده.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج" 3 ستات"، المذاع على قناة "صدة البلد"، الذي يشترك في تقديمه الفنانة سلوى محمد علي، والإعلامية إيمان يوسف، والإعلامية سالي حماد، أنها تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية والتحقت بعد ذلك بأكاديمية الفنون لدراسة النقد الفني قسم التذوق.

وأردفت، أنها حصلت على ورشة مع أحمد كمال وطلبت منه عدم رغبتها في التمثيل ولكن تعلم الجرأة، مضيفة "كنت خجولة وعندي حاجات مجنونة بس مش عارفة أطلعها وبعد الورشة لقيت نفسي عاوز أمثل".

وأوضحت الفنانة دعاء حمزة، أنها بدأت العمل مع ممثلين محترفين، لافتة إلى أنها حصلت على جائزة في أول عرض لها بالمهرجان القومي للمسرح.

يذكر أن الشاعر محمد حمزة. بدأ بكتابة الشعر الغنائي بالاحتراف كان عام 1963 وذلك عندما قدمته فايزة أحمد من خلال أغنية "أؤمر يا قمر"، حتى وصل رصيده إلى 1200 أغنية عاطفية وشعبية ووطنية، تغنى بها عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد وشادية ووردة الجزائرية وصباح ومحمد رشدي وعفاف راضي وعماد عبد الحليم وهاني شاكر وسميرة سعيد وغيرهم.

كما إنه عمل كصحفي وناقد في إصدارات روز اليوسف وصباح الخير وجريدة الوفد والأهرام الرياضي. وللشاعر الراحل ما يزيد عن 1200 أغنية، من بينها 37 للعندليب عبد الحليم حافظ، من أشهرها "مداح القمر" و"موعود"، و"سواح"، و"زي الهوى"، و"أي دمعة حزن لا"، كما غنى له عشرات الفنانين من مصر والوطن العربي، كان آخرهم كاظم الساهر وسميرة سعيد.

كما كتب " حكايتي مع الزمن" لوردة الجزائرية، و"يا حبيبتي يا مصر لشادية"، و"عيون بهية" أجمل ما غنى محمد العزبي، كما كتب لأصاله نصري " سامحتك".

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