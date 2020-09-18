سعد لمجرد لجدته: "ربنا يخليكي لينا ويمتعنا برضاكي"
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:55 م
فايقة محمد عادل
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شارك المطرب سعد لمجرد جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع إنستجرام.
وظهر سعد بالصورة برفقة جدته وعبر عن حبه الشديد لها ووجه لها كلمات ملئية بالحب وكتب : فرحت قد الدنيا بشوفتك جدة الحبيبة ، الله يخليكي لينا ويمتعنا برضاكي.
والجدبر ذكره أن سعد لمجرد طرح مؤخرًا أغنية "عدى الكلام" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتصدرت الأغنية قائمة التوب 5 عبر تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.
وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام".
وظهر سعد بالصورة برفقة جدته وعبر عن حبه الشديد لها ووجه لها كلمات ملئية بالحب وكتب : فرحت قد الدنيا بشوفتك جدة الحبيبة ، الله يخليكي لينا ويمتعنا برضاكي.
والجدبر ذكره أن سعد لمجرد طرح مؤخرًا أغنية "عدى الكلام" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتصدرت الأغنية قائمة التوب 5 عبر تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.
وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام".