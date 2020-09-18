سعد لمجرد لجدته: "ربنا يخليكي لينا ويمتعنا برضاكي"

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شارك المطرب سعد لمجرد جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر سعد بالصورة برفقة جدته وعبر عن حبه الشديد لها ووجه لها كلمات ملئية بالحب وكتب : فرحت قد الدنيا بشوفتك جدة الحبيبة ، الله يخليكي لينا ويمتعنا برضاكي.

والجدبر ذكره أن سعد لمجرد طرح مؤخرًا أغنية "عدى الكلام" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتصدرت الأغنية قائمة التوب 5 عبر تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام".

أخبار تهمك

مفاجأة.. وائل غنيم يفضح قطر: عرضوا عليا ١٠٠ ألف دولار لهذا السبب

منذ ساعة و 25 دقيقة

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

منذ أقل من ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ ساعتين و 24 دقيقة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

راموس يحدد أهداف ريال مدريد في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

منذ أقل من نصف ساعة

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

06:02 م

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

07:32 م

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟