بفستان قصير.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور بإنستجرام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحرص الفنانة ياسمين صبري التفاعل الدائم مع جمهورها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت ياسمين منذ قليل صورة لها عبر حسابها بإنستجرام ، وظهرت جميلة كعادتها مرتدية فستان قصير باللون الأخضر ، وانتعلت معه حذاء ذو كعب باللون الأصفر ، وتركت شعرها الطويل منسدلاً ، وضاعفت جمالها بوضع ميكب خفيف يبرز جمال ملامحها.

وشاركت "ياسمين" في السباق الرمضاني في بطولة مسلسل "فرصة تانيه" مع مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ، ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد ، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.

أخبار تهمك

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

راموس يحدد أهداف ريال مدريد في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. وائل غنيم يفضح قطر: عرضوا عليا ١٠٠ ألف دولار لهذا السبب

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 21 ساعة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فيريرا يحسم مصيره من تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

06:02 م

أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب

07:32 م

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟