أيهما أجمل.. ياسمين صبري وسلمي رشيد نفس الفستان

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تفاجأ الجمهور ب ارتداء النجماتان ياسمين صبري، والمغربيه سلمي رشيد، نفس الفستان الذي ايضا كان يحمل نفس اللوان الأخضر.



وكانت نشرت ياسمين صبري، إطلالتها، منذ ساعتين عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" ولم تعلق على الصورة، ثم قامت بعدها بساعه سلمي رشيد، بنشر الصورة، وعلقت "شلونج" وذلك اسم أغنيتها الجديده.





كما جاءت بعض التعليقات المازحا من قبل الجمهور، على تشبه إطلاله ياسمين صبري وسلمي رشيد، وكتبت إحدى الفتيات "دخيل الأخضر بس كأنه نفس فستان ياسمين صبري".