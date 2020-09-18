رضا عبد العال يعلن قائمة طنطا لمواجهة إف سي مصر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أعلن رضا عبد العال المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي طنطا قائمة الفريق لمواجهة إف سي مصر، غدا ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قائمة طنطا لمواجهة إف سي مصر 

ويتسعد الفريق الكروي الأول بنادي طنطا لمواجهة إف سي مصر غدا السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف، على ملعب استاد طنطا ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتذيل طنطا ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة من 27 لقاء بالبطولة المحلية.

وجاءت قائمة الفريق الكروي الأول بنادي طنطا  لمواجهة إف سي مصر بالجولة 28 من بطولة الدوري المصري كالآتي:-

رضا عبد العال يعلن قائمة طنطا لمواجهة إف سي مصر
رضا عبد العال يعلن قائمة طنطا لمواجهة إف سي مصر

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طنطا رضا عبد العال الدوري المصري إف سي مصر

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