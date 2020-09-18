أحمد كشري يعلن تشكيل أسوان لمواجهة الزمالك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، تشكيل فريقه أمام الزمالك، التي تقام في الثامنة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. 

ويضم التشكيل كلا من: "مسعد عوض، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، محمد المرسي، سولمون منساه، محمد إسماعيل، كريم الطيب". 

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "طلعت الجبلاوي، محمد خليفه، محمد رزق، أحمد عامر، محمد همام، فادي فريد، أوميد اوكري، مصطفى البدري، مصطفى دويدار".

ويدخل أسوان لقاء اليوم وفي رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 منها وتعادل في 10 وخسر في مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 في شباكه.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.

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