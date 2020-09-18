نتيجة رياض الاطفال تجريبي 2020 بوابة التعليم الأساسي التربية والتعليم

نتيجة رياض الاطفال 2020 بالمدارس التجريبية بمختلف محافظات مصر يرغب كثيرين في الاستعلام عنه، حيث تم تجهيز نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، وتم إعلان موعد ظهور النتيجة والقبول في المدارس الرسمية ’’التجريبية’’ بمنتصف شهر سبتمبر الجاري، وأكد وزير التربية والتعليم والمسؤول بالتربية والتعليم في القاهرة ذلك بإعلان رسمي، وسيمكنكم الإستعلام بكل سهولة كما سنعلمكم الآن.





نوفر إليكم الآن خطوات مبسطة من أجل الاستعلام عن النتائج لتنسيق الروضات برياض أطفال المدارس التجريبية، وسنرفق لكم أخر الأخبار عن موعد سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.









رابط استعلام نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2021





يمكنكم الاستعلام عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها مدرستكم، وسيكون الاستعلام عن طريق أولياء الأمور من خلال الرقم القومي، وهذا عن طريق موقع الوزارة للتربية والتعليم https://www.cairomoe.net/kg، وذلك وفق الخطوات الآتية:-





تسجيل الدخول عبر رابط وزارة التربية والتعليم لرياض الأطفال.

تسجيل الرقم القومي

كتابة الاسم رباعي.

الاستعلام عن النتيجة.





بهذه الخطوات تكونوا قادرين بالحصول علي النتيجة لتنسيق رياض الاطفال 2021 للعام الدراسي الجديد، كما يمكنكم ترك تعليقات باستفساراتكم عن أي مشكلة تواجهكم أو أي أمر يخص هذه العملية.









بوابة التعليم الاساسي للنتائج





تم إعلان نتائج التعليم الاساسي، ويمكنكم الآن بكل سهولة الاستعلام عن نتيجة التعليم الأساسي عبر بوابة التعليم الاساسي القاهرة 2021 الرسمية والتي أرفقناها لكم، ويجب عليكم تطبيق الخطوات المرفقة.









موعد بداية العام الدراسي الجديد





أعلن وزير التربية والتعليم عن موعد البداية للعام الدراسي، حيث أعلن أنه يبدأ العام الدراسي الجديد 2020-2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020، كما أعلن عن نظام الثانوية العامة الجديد بالتفصيل 2020، قبل بدء العام الدراسي وكذلك عن شكل التقييم فى الثانوية العام 2021.



