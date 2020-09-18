سقوط شاب من أحد القطارات بالعياط

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أصيب شاب إثر سقوطه من أحد القطارات، بقرية المتانيا، بمركز العياط جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من أحد القطارات، بقرية الماتنيا، بمركز العياط، جنوب المحافظة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العياط، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط "رحيم. ع. ج"، يبلغ من العمر 18 عاما مقيم بمحافظة سوهاج.


وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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