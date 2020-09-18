الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية الثانوية العامة 2020 والتحويل للكليات المناظرة والغير مناظرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:32 م
تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب
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الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية الثانوية العامة 2020 والتحويل للكليات المناظرة والغير مناظرة

طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي مازالوا في حيرة من أمرهم حيث أنهم مازالوا يواصلون مراحل ما بعد الثانوية استعدادًا للتعليم الجامعي ومرحلة تعليمية جديدة تؤهلهم للمرحلة العملية، وتحدد مصيرهم ومستقبلهم، ومن بين تلك المراحل نجد مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب في مراحل التنسيق الأولى والثانية. 

والذين قاموا بتقديم طلبات في تلك المرحلة بالتحويل من الكلية التي تم القبول بها إلى الكلية الأخرى سواء كانت الكلية مناظرة أو كانت غير مناظرة، فقط تم غلق أبواب قبول طلبات التحويل في مرحلة تقليل الاغتراب، والآن هم في انتظار ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للتعرف على مصيرهم، اليكم موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2020 لطلاب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للكليات العملية والكليات النظرية المناظرة والغير مناظرة.


شروط تقليل الاغتراب 2020

 من أهم شروط تقليل الاغتراب التي على أساسها تظهر النتيجة هو أن يكون التقدم بطلب التحويل إلكترونيًا، ذ أنه لم يعد متاح التقديم من خلال التحويل الورقي، ولم يعد النظر فيه.
في حالة التحويل إلى الكليات المناظرة، يجب أن تكون الكلية التي تم التقدم بالطلب للتحويل لها ضمن المنطقة الجغرافية “أ”.
أما في حالة التحويل للكليات الغير مناظرة، فمن أهم الشروط ان يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للقبول بتلك الكلية.


موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب

بدأت مرحلة تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة، وقد تم فتح أبواب تلقي طلبات تقليل الاغتراب حتى يوم 16 من سبتمبر 2020، ثم تم فتح باب تسجيل رغبات التنسيق المرحلة الثالثة في يوم الخميس 17 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر تسجيل الرغبات حتى يوم 21 سبتمبر 2020، على أن يتم ظهور نتيجة تقليل الاغتراب في منتصف الأسبوع المقبل.

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية الثانوية العامة 2020 والتحويل للكليات المناظرة والغير مناظرة

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