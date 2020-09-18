فيريرا يحسم مصيره من تدريب الزمالك

أكد المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أنه سيرد على عرض مسؤولي النادي الأبيض، لتدريب الفريق، غدا السبت، بشكل رسمي عقب المشاورة مع مساعديه.





ويتمسك مرتضى منصور رئيس النادي بالتعاقد مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا الذي تم فتح المفاوضات معه ورحب بالأمر، رغم الاتفاق مع مواطنه جيمي باتشيكو، على تولي الفريق ولكن دون التأكيد إلى الآن.









ووافق رئيس الزمالك على شروط البرتغالي فيريرا وهي ضرورة موافقة الأربعة مساعدين له علاوة على التوقيع لمدة موسم واحد ووضع بند عدم التدخل في الأمور الفنية، وإن حدث عكس ذلك سيفسخ العقد تلقائيا، مؤكدا أنه يتشاور مع المساعدين والمحامين المختصين معه، خاصة أنه يعرف جيدا ترحيب الجماهير بوجوده.



