الاستعلام عن العلاوات الخمسة للمعاشات بالرقم القومي موعد صرف الدفعة الثانية للعلاوات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:26 م
العلاوات الخمسة
العلاوات الخمسة
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الاستعلام عن العلاوات الخمسة للمعاشات بالرقم القومي موعد صرف الدفعة الثانية للعلاوات

الاستعلام عن العلاوات الخمسة للمعاشات هي واحدة من ضمن الامور المهمة التي تشغل اذهان الكثير من اصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية وخصوصاً مع اقتراب موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات والتي من المقرر ان تصرف في غضون ايام قليلة فقط، وفي السطور التالية نستعرض طريقة الاستعلام وكيفية الحصول علي هذة العلاوات.


العلاوات الخمسة للمعاشات

قررت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف العلاوات الخمس للمتقاعدين علي المعاش وذلك بعد اصدار هذا القرار من قبل السيد وزير الجمهورية في شهر ابريل الماضي، وتشمل هذة العلاوات علاوات لمدة خمس سنوات باثر رجعي لكل المتقاعدين علي المعاشات في الفترة ما بين 1 يوليو 2005 وحتي 1 يوليو 2015.


الاستعلام عن العلاوات بالرقم القومي

حتي يتمكن المواطن من عمل استعلام عن قيمة العلاوة وتاريخ الصرف فان هناك بعض الخطوات التي يجب ان يقوم بها وهي تتلخص في النحو الاتي:

يقوم بالذهاب مباشرة الي موقع وزارة التضامن الاجتماعي علي شكبة الانترنت حيث يتم الدخول له “من هنا“.
بعد ذلك يتم ادخال الرقم القومي للمستفيد من العلاوات والذي يتكون من 14 رقم.
إدخال اسم الام للممستعلم عنة ثم الضغط علي زر الاستعلام.
يتم توجيهك الي صفحة اخري علي الموقع بها قيمة العلاوات وموعد الصرف.


موعد صرف العلاوات الخمسة للمعاشات الدفعة الثانية

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الدفعة الاولي للعلاوات مع معاش شهر يوليو الماضي وسيتم صرف الدفعة الثانية وباقي الدفعات وفقاً للاتي:

يتم صرف الدفعة الثانية مع معاش شهر اكتوبر القادم.
يتم صرف الدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021.
سيتم صرف الدفعة الرابعة مع معاش شهر إبريل 2021.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد اعلنت عن اعداد الاشخاص الذين سيتم صرف لهم العلاوات حيث سيتم صرف للمتقاعدين في القطاع الحكومي نحو 10 مليون موظف وفي القطاع الخاص نصف مليون متقاعد لتكون اجمالي العلاوات التي سيتم صرفها نحو 35 مليار جنية مصري.

الاستعلام عن العلاوات الخمسة للمعاشات بالرقم القومي موعد صرف الدفعة الثانية للعلاوات

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