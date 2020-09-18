المصرية للاتصالات أول شركة محمول تتقدم بطلب لشراء ترددات جديدة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:19 م
العضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات
العضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات
أحمد الشيخ
Advertisements

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

 

ويأتي ذلك في إطار سعى الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.

 

وأكدت الشركة أنها تسعى بشكل مستمر لتطبيق الحلول التقنية المتطورة لتحديث شبكاتها وبنيتها التحتية للارتقاء بمستوى الخدمة والوصول إلى أعلى مستوى لرضا عملائها وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم من خدمات الاتصالات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة وتطورها من مقدم خدمات الاتصالات المتكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.



وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر  طرح  60 ميجاهرتز "ترددات" جديدة لشركات المحمول العاملة في السوق المصري بنظام المزايدة، في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتر، لبيعها بأعلى سعر وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة من الشركات للمواطنين، ومن المقرر أن تنعش تلك الترددات التي يتم طرحها بالدولار الأمريكي خزينة الدولة بالمليارات.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات شركات الاتصالات تنافس للحصول على تراددت الجديدة المصرية للاتصالات تتقدم بطلب لشراء الترددات الجديدة من جهاز تنظيم الاتصالات المصرية للاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطرح تراددات جديدة we

أخبار تهمك

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

5 ملايين دولار تحسم إنتقال أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فيريرا يحسم مصيره من تدريب الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدوري

منذ 38 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 20 ساعة

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ أقل من ساعة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

منذ ساعة و نصف

مدرب الزمالك (3) - جوزيه أنيجو.. درب ميدو ودروجبا بفرنسا و"ضحية" الأهلي في الكونفيدرالية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: طرح ترددات جديدة مرهون بحاجة شركات المحمول

شركات المحمول عن طرح ترددات جديدة: "فين وبكام؟"

"طلعت" يشهد توقيع عقد بين "مايكروسوفت" و"المصرية للاتصالات" لاستضافة أول شبكة سحابة حوسبية في مصر

هيئة الاتصالات تعلن نتائج مزاد تراخيص استخدام الطيف الترددي للنطاق "3.5 G"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:02 م

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

01:20 م

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

05:29 م

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

05:01 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟